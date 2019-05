Cosa ci fa Pippo Inzaghi a Genova? Se lo stanno chiedendo tanti tifosi di Sampdoria e Genoa nel capoluogo ligure da quando si è diffusa la notizia della presenza dell'ex bomber rossonero, e oggi allenatore, in città. Ad alimentare i rumors c'è anche l'incertezza sul futuro dei tecnici delle due sponde della città. Inzaghi, che ha cenato in un ristorante della Foce frequentato da calciatori e dirigenti di entrambe le società, ha posato con i dipendenti del locale scatenando subito parecchi interrogativi.



La vicenda non dovrebbe però riguardare la Sampdoria, bensì il Genoa. Pochi minuti fa invece su Instagram Inzaghi si è mostrato proprio a Pegli, sede di allenamento del Grifone, per assistere alla seduta di lavoro della squadra guidata da Prandelli. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di una visita 'di cortesia' e aggiornamento professionale, anche se qualche interrogativo può essere sollevato ugualmente. Proprio l'attuale direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti aveva chiamato Inzaghi a Venezia nel 2016 dopo l'esperienza al Milan.