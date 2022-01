In questi giorni, la Sampdoria e la Juventus si sono incontrate spesso per discutere alcune situazioni da sbrogliare, in particolare le questioni Mohamed Ihattaren e Radu Dragusin. Le due società, però, hanno parlato anche di un altro argomento, ossia il futuro di Emil Audero, non nell’ottica del breve periodo, ma in vista dell’estate.



Il club bianconero in estate dovrà presumibilmente sostituire Mattia Perin, in scadenza nel giugno 2022, e potrebbe così interessarsi ad Audero. Il numero uno blucerchiato è un prodotto del vivaio della Vecchia Signore, e il suo ingaggio sarebbe utile anche nelle liste europee. Secondo le indiscrezioni raccolte dal portale specializzato Sampdorianews.net, la Juve potrebbe fare leva su un ‘diritto morale non scritto’ deciso al momento dell’acquisto da parte della Samp del giocatore.