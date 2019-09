Tra le operazioni last minute imbastite dalla Sampdoria durante la sessione di calciomercato che si è appena conclusa, spiccano in maniera netta quelle relative a Seko Fofana e Emanuel Vignato. Nelle ultime ore i blucerchiati hanno trattato entrambi i giocatori, senza riuscire a chiudere nessuno dei due colpi.



A far saltare il trasferimento di Fofana dall'Udinese alla Samp sarebbe stata la mancata uscita di Thorsby, rimasto in Liguria. Per la verità ieri però si era diffusa un'altra versione, ossia che i bianconeri non avessero accettato la proposta dei blucerchiati, imbastita sulla base di un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Per cedere i suoi gioielli, il club dei Pozzo prevede un trasferimento definitivo da subito, e non accetta formule dilazionate nel tempo.



Problemi simili anche per quanto riguarda Vignato. In questo caso, oltre alla distanza tra la richiesta gialloblù di 6 milioni e la proposta doriana (decisamente più bassa) ci sarebbe stato anche l'inghippo del pagamento. Il Chievo voleva tutto l'importo subito, mentre la Samp ha sviluppato l'intera campagna campagna acquisti rimandando il più possibile versamenti o futuri pagamenti.