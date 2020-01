La cessione di Bruno Fernandes da parte dello Sporting Lisbona al Manchester United, come noto, riguarderà da vicino anche la Sampdoria. Merito di una clausola, quella della percentuale sulla futura rivendita, inserita a suo tempo dai blucerchiati nell'ambito dell'operazione con il club portoghese, che oggi frutterà un bel gruzzolo a Massimo Ferrero.



Probabilmente nessuno poteva prevedere nel 2017 che il calciatore, pagato dallo Sporting 8,5 milioni più 500mila euro di bonus, avrebbe visto il suo valore quasi decuplicato nel giro di soli due anni e mezzo. Buon per la Samp, che smorzerà il rimpianto della cessione avvenuta in fretta e furia dopo solo una stagione a Genova.



Nella cessione di Fernandes allo Sporting Lisbona come detto era stata inserita infatti una percentuale del 10% sulla futura plusvalenza, il che significa che il Doria incasserà il 10% su 71 milioni, quindi complessivamente 7,1 milioni 'extra' (seppur calcolati in questo caso tenendo conto anche dei 25 milioni di bonus previsti nell'affare tra Red Devils e Sporting) in questa sessione di mercato.