L'addio di Adrien Silva ha logicamente suscitato qualche perplessità nei tifosi della Sampdoria, non tanto per il valore assoluto del giocatore in sé, quanto per la mancanza di alternative a disposizione nella formazione blucerchiata. Contro il Cagliari, ad esempio, i blucerchiati potranno contare in mezzo al campo solo su Thorsby e Candreva. Ekdal, acciaccato, probabilmente stringerà i denti, Askildsen è squalificato e Damsgaard resterà out ancora per un bel pezzo.



La rescissione con Silva, comunque, porterà un risparmio nelle casse blucerchiate. L'addio del portoghese, considerando le prossime mensilità, permetterà alla Samp di non spendere circa 800mila euro. Nelle casse di Corte Lambruschini invece non entrerà niente dal punto di vista del cartellino, dal momento che Silva ha interrotto il suo contratto con il club doriano per accettare l'offerta dell'Al Wahda.