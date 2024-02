Samp, escluse lesioni per Depaoli. Vieira recupera e Darboe si presenta: 'Portiamo il club dove merita'

Lorenzo Montaldo

La Sampdoria ha iniziato la marcia di avvicinamento alla partita con il Pisa, ma la settimana blucerchiata si è aperta con una buona notizia per la truppa di Andrea Pirlo. In casa doriana c'era infatti un po' di apprensione per le condizioni di Fabio Depaoli, uscito anzitempo acciaccato dalla sfida con il Modena, e per questo motivo il laterale è stato sottoposto ad accertamenti. Gli esami fatti oggi al calciatore, però, hanno escluso lesioni muscolari. Depaoli si è comunque allenato a parte, ma l'assenza di problemi più gravi fa ben sperare il club.



Pirlo spera anche di recuperare un altro elemento importante per lo scacchiere blucerchiato, ossia Ronaldo Vieira. Il mediano inglese è fuori dalla partita con il Brescia di inizio dicembre, ma potrebbe recuperare già per la trasferta in Toscana (anche se difficilmente dal primo minuto). Il suo rientro sarà fondamentale per Pirlo. Oggi Vieira ha lavorato al recupero tra campo e palestra come Benedetti, Conti, Borini e Pedrola, tutti più indietro a livello fisico. Differenziato sul campo, alla pari di Depaoli, anche per Kasami e Murru mentre per Piccini giornata di scaricoin palestra.



Nel frattempo, alla Samp si è presentato il nuovo acquisto Ebrima Darboe ai canali ufficiali della società: "Sono strafelice di essere qui, la Sampdoria è una grande squadra con tanta storia quindi quando ho saputo dell’opportunità di venire qui non ci ho pensato due volte. Poi ho avuto il confronto con Omar (Colley n.d.r.) ed anche lui mi ha detto delle belle cose della Sampdoria, mi ha parlato bene della squadra e della società. Mi ha detto che è una bella piazza – cosa che sapevo anche io -, è molto importante e sono molto contento di essere qui per poter dare una mano alla squadra e portarla dove merita di essere. E’ difficile a descrivere che tipo di giocatore sono, gioco molto con la palla e cerca molto i compagni per rendergli le cose più facili".



Darboe ha poi parlato anche di Pirlo: "La presenza del mister ha reso le cose più facili perché abbiamo lo stesso ruolo e per me è un idolo. Qualche anno fa ho fatto delle foto con lui quando sta facendo il corso come allenatore, ero molto piccolo e gli dissi “Spero che mi allenerai un giorno quando avrai preso il patentino”. La Samp è un segno del destino perché io ho esordito qui a Marassi, contro la Sampdoria. Ricordo che non era andata benissimo perché avevamo perso 2-0 (era alla Roma n.d.r.). Per me è un giorno indimenticabile e molto importante perché avevo lavorato tanto per arrivare fin lì".