Come previsto, l'incontro a Roma tra la Sampdoria e gli emissari del Genk c'è stato, ed ha prodotto l'intesa: il futuro di Omarsarà blucerchiato, le due società hanno trovato l'accordo definitivo - quello con il giocatore c'era già da tempo - e se non ci saranno intoppi, l'annuncio dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni.ll summit di ieri con gli uomini mercato del club belga ha portato la fumata bianca dopo mesi di trattative sulla base didi euro. Colley, che aveva un contratto in scadenza nel 2019, firmerà un accordo daa stagione circa. La Samp ha cercato di velocizzare l'acquisto del calciatore gambiano per assecondare la volontà del suo allenatore Marco Giampaolo, che ha chiesto di avere a disposizione da subito i difensori in modo tale da poterli allenare sin dai primi giorni.L'arrivo di Colley potrebbe rappresentare l'addio definitivo alla pista Ferrari, che la Samp potrebbe riscattare dal Sassuolo per 13 milioni di euro: una cifra ritenuta troppo alta da Corte Lambruschini. Inoltre, l'approdo in blucerchiato del centrale mancino sancirà secondo Il Secolo XIX anche il definitivo addio di Silvestre, pronto ad una nuova esperienza dopo quattro anni a Genova. Per l'argentino c'è però il nodo ingaggio: guadagna 1 milione l'anno, non è semplice trovare società disposte a pagare un simile stipendio ad un giocatore di 34 anni.