Parallelamente alle voci sulla cessione della Sampdoria, sempre piuttosto vaghe e aleatorie, c'è anche la vicenda legata alle questioni personali di Massimo Ferrero da seguire con attenzione. Il patron blucerchiato, alle prese con le istanze di fallimento presentate per Farvem e Eleven Finance, è in attesa della definizione della nuova proroga di un mese ottenuta prima di presentare il prossimo passaggio, ossia il piano di rientro che ha l'obiettivo di convincere giudice e creditori. Il piano dovrebbe basarsi sulla costruzione di un trust da mettere a garanzia, comprendente un patrimonio da vendere entro un anno. Per Eleven Finance dallo scorso giugno la famiglia del Viperetta ha aperto un conto corrente dedicato presso il banco delle Tre Venezie, del cui CdA fa parte anche il commercailista Vidal dallo scorso 27 maggio.



Due situazioni inoltre lasciano tranquillo Ferrero per quanto riguarda la gestione della Sampdoria a livello economico. Nei prossimi mesi infatti al club doriano potrebbero entrare parecchi liquidi extra da due situazioni distinte. La prima è legata al 'decreto liquidità', che potrebbe portare nelle casse di Corte Lambruschini dai 15 ai 18 milioni, da restituire in dieci anni. Ferrero però resta in attesa anche dell'Assemblea di Lega di domani, alla quale parteciperà. Se il progetto di sponsorizzazione presentato da Dal Pino passerà, una parte dei diritti futuri televisivi passerà ad un gruppo di private equity internazionali, e ciò porterebbe nelle casse di Corte Lamburschini un aumento della fetta di torta dei diritti tv, arrivando sino a 40-50 milioni. Ciò cambierebbe lo stato della cassa, e quello dei conti societari.