Non solo Petagna per la Sampdoria, al lavoro in vista di gennaio. La pista che conduce al centravanti scuola Milan è solo una delle idee dei blucerchiati, chiamati a rinforzare la rosa. Un altro filone di trattativa infatti conduce a Roma, sponda giallorossa, ed è alimentato anche dalla buona conoscenza di mister Ranieri nei confronti di alcuni componenti della rosa capitolina.



Secondo Tuttosport lo stesso Ferrero - che tra l'altro pochi giorni fa ha assistito dal vivo alla partita della Roma - avrebbe chiesto alla dirigenza tre calciatori, ossia Under, Florenzi e Juan Jesus. Si tratta di tre calciatori usciti dalle rotazioni di mister Fonseca, e la Roma non sarebbe contraria a prescindere all'idea. Bisognerebbe però ragionare su un trasferimento in prestito per metà stagione, valutando poi gli eventuali accordi in prospettiva. Un altro freno all'eventuale operazione sarebbe il discorso legato agli infortuni, e pure quella legata alla cessione societaria della Roma e le incognite consequenziali.