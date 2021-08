Il mercato della Sampdoria, attualmente, è particolarmente incentrato sui movimenti in uscita. Il club blucerchiato deve vendere, fare cassa e poi eventualmente acquistare, ma nonostante ciò il numero uno di Corte Lambruschini Massimo Ferrero afferma di voler consegnare un giocatore all'allenatore D'Aversa.



Le dichiarazioni del Viperetta sono inequivocabili: "​La Sampdoria merita un campionato importante e manterrà il suo organico. D’Aversa vuole un elemento, un esterno importante, e Ferrero glielo darà" ha detto a Sky. Attualmente, considerando ormai partito Caprari, il Doria ha in organico tre esterni, ossia Candreva, Damsgaard e Jankto. Non è esclusa però la partenza di uno o due dei nomi citati in precedenza, le luci di mercato sono accese in particolare sul gioiellino danese che piace in Premier e in Italia.