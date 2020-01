La vicenda relativa al trasferimento di Lorenzo Tonelli rischia di creare un vero e proprio caso diplomatico tra Napoli e Genova, sponda Sampdoria. I blucerchiati erano convinti di poter arrivare alla fumata bianca per il trasferimento in Liguria del difensore, ma l'operazione ha rallentato molto. Mancherebbe infatti l'accordo tra le società per la formula del trasferimento.



Secondo Il Secolo XIX Massimo Ferrero sarebbe furioso nei confronti del 'collega' De Laurentiis. Il patron blucerchiato avrebbe interpretato l'atteggiamento del numero uno del Napoli come una ripicca nei confronti della Samp per il mancato riscatto della scorsa estate, quando l'obbligo era legato ad un numero di presenze mai raggiunto.