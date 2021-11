Ieri il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero non ha assistito alla debacle del Ferraris. Il patron blucerchiato non ha seguito il Doria né a Torino, né con il Bologna, ma ha visto le partite da Dubai, dove si è trattenuto per tutta la settimana, peraltro pare registrando anche un paio di puntate del reality Pechino Express. Tutte le decisioni, per il momento, sono state congelate.



Secondo Il Secolo XIX Ferrero tornerà oggi a Roma, probabilmente all'ora di pranzo, e una volta nella Capitale il Viperetta prenderà una decisione in merito al futuro di D'Aversa. Ferrero si consulterà con il direttore sportivo Faggiano e i suoi fedeli consiglieri, tra cui il procuratore Giampiero Pocetta, e farà una scelta. Il responso è atteso tra oggi e domani.