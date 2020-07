Sono giornate calde per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, impegnato sul fronte dei diritti televisivi, su quello della possibile cessione societaria e pure sugli aspetti personali, a partire dalla questione legata alle istanze di fallimento.



Il patron blucerchiato insieme al suo commercialista Vidal - che si occupa degli affari della famiglia, inclusa la Sampdoria - nei giorni scorsi hanno respinto una proposta di acquisto per la società presentata da un investitore marocchino tramite un fondo svizzero. L'offerta è stata giudicata insufficiente e rispedita al mittente, un po' come fatto (almeno a parole) con il progetto presentato da Stefano Versace, imprenditore legato al mercato delle gelaterie negli U.S.A.



Nel frattempo, Ferrero resta in attesa di conoscere l'entità della proroga che sarà concessa dal Tribunale fallimentare di Roma alle procedure concorsuali di Eleven Finance e Farvem. La proroga, secondo Il Secolo XIX, dovrebbe andare da uno a tre mesi.