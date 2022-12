La Sampdoria vivrà un mese di fuoco in attesa dell'assemblea dei soci, prevista per il 14 dicembre negli uffici milanesi di Banca Lazard. In tale sede, in assenza di ricapitalizzazione da parte del principale azionista, il CdA potrebbe ratificare anche l’impossibilità di assicurare la gestione ordinaria e la continuità aziendale.



Alla Sampdoria, quindi, serve un intervento esterno a meno che, scrive La Repubblica, Massimo Ferrero non riesca a trovare istituti di credito o altri finanziatori disposti ad aiutarlo. Il Viperetta va a dire in giro di essere convinto di poterci riuscire, tutta da appurare la reale fattibilità della cosa anche in considerazione degli umori di una piazza che ha espresso in maniera piuttosto chiara il suo volere.