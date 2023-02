Sembra abbastanza incredibile ma, in casa Sampdoria, alle volte la realtà supera la fantasia. Massimo Ferrero, ex presidente del club blucerchiato, è in rotta di collisione con il Consiglio di Amministrazione del club genovese, per alcuni motivi. Il primo riguarda gli stipendi arretrati del 2021, che pretende siano gli vengano corrisposti: si tratta di una richiesta quantomeno particolare considerando il dissesto finanziario del club. Dissesto che, secondo l'ex presidente, è colpa dell'attuale CdA. Secondo La Repubblica sarebbe questo il secondo motivo di conflitto, con Ferrero che sostiene che l'attuale crisi vada imputata alla gestione di Lanna & co. Giova ricordare come l'attuale CdA sia stato nominato da trustee Vidal il 27 dicembre 2021 essendo i Ferrero interdetti dal poter svolgere attività d’azienda a seguito dell’arresto (il 6 dicembre) e detenzione a San Vittore dell’ex patron.



OLIMPICO - Sullo sfondo, la partita con la Lazio di questa sera e la grande incognita: Ferrero sarà allo stadio? Pare che il Viperetta continui ad assicurare la sua presenza. Di certo fa rumore l'assenza nella Capitale del presidente Marco Lanna e del membro del CdA Gianni Panconi. Secondo i rumors genovesi, i due avrebbero evitato la trasferta proprio per schivare l'eventuale incontro con Ferrero.