La riunione fiume di ieri pomeriggio, in casa Sampdoria, alla fine ha prodotto una sorta di ‘fiducia a tempo’ per Marco Giampaolo. L’allenatore blucerchiato resterà in carica almeno sino ad inizio ottobre, per la precisione fino a Sampdoria-Monza, partita che diventa da ultima spiaggia. Concetto, questo, ribadito anche al tecnico in serata. La dirigenza doriana, al termine di un CdA di quasi otto ore, senza neppure pausa pranzo all’esterno di Corte Lambruschini, ha invitato a cena Giampaolo. Presenti il presidente Lanna, l’avvocato Romei, il responsabile delle aree tecniche Osti e il capo scouting Baldini, oltre al ds Faggiano, assente e collegatosi da remoto.



La fiducia a tempo è un concetto che non piace molto né a Giampaolo né alla Samp, anche perché se con il Monza dovesse arrivare un risultato positivo, diventerebbe decisiva la trasferta di Bologna. Questo, però, sembra il punto di caduta delle varie posizioni del CdA, diviso tra la conferma di Giampaolo e l’esonero. L’eventuale allontanamento del tecnico, però, avrebbe portato una minusvalenza a bilancio, e anche questo argomento ha avuto il suo peso nella decisione, scrive Il Secolo XIX.



La situazione di ieri, comunque, è stata abbastanza paradossale, con Giampaolo in campo e la società riunita a discutere della sua posizione. Il tecnico ha parlato anche con la squadra, richiamando alla professionalità, sapendo bene quali pressioni siano state esercitate sulla Samp e su di lui in merito al futuro.