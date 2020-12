Dopo il rinnovo arrivato ieri per Tommaso Augello, ci si attende dalla Sampdoria l'annuncio di altri prolungamenti contrattuali, ossia quelli dei difensori Maya Yoshida e Omar Colley, e pure quello del centrocampista Albin Ekdal. L'accordo sembra vicino, ma non ancora chiuso, diversamente da quanto circolava nei giorni scorsi, quando si parlava di contratti già firmati.



Yoshida e Ekdal dovrebbero legarsi alla Samp per un altro anno, sino al 2022, mentre Colley dovrebbe firmare un prolungamento sino al 2025. Oggi Il Secolo XIX scrive che prima dell'annuncio mancherebbero alcun dettagli burocratici da sistemare.