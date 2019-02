Manolo Gabbiadini, autore del momentaneo 1-1 a San Siro durante Inter-Samp, ha parlato così a Sky Sport dopo il match: "Sono entrato in una squadra che già sta andando bene, Giampaolo lavora con questi giocatori da tre anni, io devo far veloce ad entrare nei meccanismi. Stasera una volta riacciuffato il pareggio dovevamo essere concreti nel tenerlo, potevamo anche fargli male perché c'era spazio. Dopo la Premier ho due anni in più di esperienza, gioco in maniera più intensa e cattiva. Che io giochi dall'inizio ho 20' io cerco di fare del mio meglio. Giocare di fianco a Quagliarella? E' uno dei più forti con cui ho giocato, con Higuain. Nemmeno gli altri però sono da snobbare, siamo un gruppo ben collaudato e chiunque gioca fa bene".