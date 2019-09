Edoardo Garrone, ex presidente della Sampdoria, è intervenuto a PrimoCanale, commentando le vicende legate alla cessione della società soriana: "Io ho preso un impegno, a condizione che Ferrero e il Gruppo Vialli trovino la quadra. Certe cose le sapete meglio voi di me, che sono sostanzialmente spettatore di questa operazione. Interessi del Fondo York su Genova? A me nessuno ha detto nulla, ho letto indiscrezioni sul Great Campus degli Erzelli ma a me nessuno ha detto nulla. Questo non significa, però, che non sia vero". Secondo Primocanale, portale genovese, Garrone avrebbe garantito a Ferrero alcune condizioni (circa 20 milioni di euro) in caso di vendita della Samp al gruppo guidato da Vialli.