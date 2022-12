Come noto, sono giornate complesse per il Consiglio di amministrazione della Sampdoria, che oltre ad aver dovuto fronteggiare la complessa crisi finanziaria ereditata dalla gestione Ferrero, è costretto anche a barcamenarsi tra pressioni di vario tipo, esercitate dal Viperetta e dai potenziali acquirenti ma anche dalle scadenze fiscali.



Quella blucerchiata ha i contorni di una vera e propria corsa contro il tempo perché ad esempio già nella giornata di oggi andrebbe versata all'Agenzia delle Entrate come anticipazione una buona fetta dei famosi 6.5 milioni dovuti entro il 31 dicembre composti da contributi Inps, prime rate degli arretrati fiscali e sanzioni. Ieri il CdA, scrive Il Secolo XIX, ha vissuto una giornata campale tra contatti con le banche, telefonate e confronti. Per domani inoltre i membri hanno messo in calendario una riunione, l'ennesima, volta a fare il punto della situazione e a valutare le varie strategie da prendere.