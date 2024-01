Sampdoria, i dettagli dell'accordo con Piccini. Oggi l'annuncio

Un primo rinforzo per la Sampdoria e per la sua difesa, ridotta ai minimi termini tra infortuni e squalifiche, è arrivato a Genova nella giornata di ieri. E' Cristiano Piccini, centrale ex Valencia e Atalanta, recentemente svincolatosi dal Magdeburg, in Serie B tedesca. Il calciatore ha giocato sino a dicembre in Germania, ma desiderava tornare in Italia: ha spinto con il suo agente, che lo ha proposto a vari club trovando alla fine il gradimento della Sampdoria, che lo ha tesserato. Il ds Mancini ha dovuto fare i salti mortali per assicurarsi il giocatore: con l'indice di liquidità quasi a zero, il Doria aveva pochissimi margini di manovra. Piccini, che al Magdeburg avrebbe ricevuto 70mila euro netti per i prossimi sei mesi, è probabile sia venuto incontro alle esigenze doriane.



Il difensore è arrivato ieri mattina a Genova, all'Ac Hotel, e ha sostenuto le visite mediche con anche il consulto del professor Mazzola, l'ortopedico di fiducia della Samp. I controlli hanno dato esito positivo, quindi Piccini ha potuto firmare il suo contratto con la società ligure. L'accordo è fino a giugno 2024, scrive Il Secolo XIX, ma contiene anche un'opzione automatica. In caso di promozione in Serie A infatti scatterebbe di default il rinnovo annuale, che porterebbe il contratto di Piccini sino a giugno 2025. In mattinata la Samp darà l'annuncio ufficiale del suo approdo in blucerchiato.