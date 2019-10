La crisi della Sampdoria si rispecchia logicamente in una classifica impietosa. I blucerchiati sono ultimi da soli in Serie A, fatto quantomeno raro anche se non unico. Il Doria era già stato fanalino di coda alla nona giornata già nel 1972-1973, e si salvò miracolosamente all'ultima giornata, gol di Boni per l'1-0 a Torino. Il Doria 2019-2020 però 'vanta' anche un record tutt'altro che positivo: con la sconfitta di Bologna, per la prima volta nella storia la Sampdoria ha perso 7 delle prime 9 gare in stagione.



Il Secolo XIX di oggi sottolinea anche altri numeri tremendi: nelle ultime 20 trasferte, in 17 occasioni la formazione genovese ha subito almeno due reti. Sono invece 0 le marcature stagionali della Samp nei 45 minuti di gioco iniziali: in tutto il campionato, la Samp non ha mai segnato nel primo tempo. L'unico dato che concede un barlume di speranza è la sesta rete in carriera di Gabbiadini contro il Bologna: i rossoblù si confermano la vittima preferita dall'ex Napoli.