La Sampdoria è alla caccia di un attaccante in vista di gennaio, ma i blucerchiati dovranno scontrarsi con le difficoltà tipiche della sessione invernale, e pure con le ristrettezze economiche che impediranno grosse spese. La dirigenza blucerchiata ha per esempio alcune idee anche interessanti ad, esempio quella che conduce a Kevin Lasagna, dell'Udinese.



Secondo La Gazzetta dello Sport la Samp starebbe pensando alla punta classe 1992 ex Carpi, ma la trattativa sembra piuttosto complessa. Il problema è logicamente rappresentato dalla società bianconera, famosa per essere un osso duro e poco propensa a lasciar partire i suoi giocatori ad un prezzo abbordabile. Inoltre il fatto che l'Udinese sia una diretta concorrente della Samp nella corsa salvezza diminuisce ulteriormente le chance di chiudere l'affare.