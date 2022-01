Continua l'emergenza difesa per la Sampdoria e, con le complicazioni legate all'arrivo di Gabbia dal Milan, i blucerchiati sondano anche altre opzioni low cost per la retroguardia. Una, ad esempio, coinvolge il Verona e per la precisione Giangiacomo Magnani.



Il centrale classe 1995, cresciuto tra Reggiana e Padova, è arrivato all'Hellas a giugno 2020, e in questa stagione ha totalizzato una decina di presenze. Non fa parte del gruppo dei titolarissimi gialloblù, e per questo motivo il Verona potrebbe decidere di lasciarlo andare. Secondo Il Secolo XIX, il Doria ci starebbe pensando.