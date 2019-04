La Sampdoria, nonostante le tante voci sulla possibile cessione societaria, continua a portare avanti le sue idee di mercato anche in vista del prossimo campionato. In quest'ottica va letto l'interessamento dei blucerchiati per un baby gioiello del Besiktas, l'attaccante classe 1999 Guven Yalcin. Si tratta di un esterno offensivo nato a Dusseldorf, in Germania, da genitori immigrati dalla Turchia e già entrato a far parte della Nazionale Under 21 turca.



Yalcin è cresciuto nelle giovanili del Bayer Leverkusen prima di trasferirsi ad Istanbul per soli 150mila euro. In questa stagione, dopo un inizio in panchina, Yalcin ha conquistato una maglia da titolare racimolando 15 presenze, 2 gol e 3 assist giocando talvolta da attaccante esterno sinistro e in altre circostanze da vera e propria punta.



Secondo i media turchi, il Doria avrebbe proposto al Besiktas 4,5 milioni per il calciatore, ma la dirigenza bianconera avrebbe chiesto alla Samp di incontrarsi a fine stagione per discutere del futuro di Yalcin con più calma, senza affrettare i tempi.