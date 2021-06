Il gol segnato dal gioiellino della Sampdoria Mikkel Damsgaard con la Danimarca ha reso felice in particolare una persona, ossia il presidente blucerchiato Massimo Ferrero. Il Viperetta, infatti, gongola pensando alla possibile plusvalenza grazie al classe 2000. “Avete visto che gol Damsgaard? Ve lo dico io il suo prezzo giusto, oggi almeno 30 milioni. Ma se segna ancora arriverà a 40…” ha commentato a Il Secolo XIX.



Nel frattempo, il mercato inizia a scaldarsi. La Samp spera di innescare un’asta, le società italiane interessate non mancano ma recentemente si starebbe muovendo anche l’estero. La Premier League è attenta a Damsgaard da prima del suo trasferimento in blucerchiato, ma ultimamente avrebbe effettuato il primo sondaggio pure una società di tutto rispetto, addirittura il Barcellona. Nell’ultima partita dell’ex Nordsjaelland infatti si sarebbero visti pure gli osservatori catalani, impegnati a monitorare dal vivo la prestazione del danese.