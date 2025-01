Sampdoria, il Bologna chiede Akinsanmiro all'Inter. Ma resterà in blucerchiato

Inter via Getty Images

Nelle ultime partite, uno dei pochi calciatori a mettersi in mostra nellaè stato Ebenezer. Il nigeriano è stato impiegato titolare da Semplici sia contro la Carrarese che contro il Pisa, evidenziando buone qualità e una discreta capacità di inserimento. Le azioni più pericolose, nelle due gare piuttosto brutte disputate dai blucerchiati, sono state create dal calciatore ex, che sta iniziando a muovere il mercato.Akinsanmiro infatti è entrato nel mirino del, in Serie A. Già da qualche tempo a Genova si è diffusa la voce di un interessamento dei rossoblu per il calciatore classe 2004. Addirittura, gli emiliani avrebbero anche giàil suo cartellino all'Inter, che resta proprietaria del ragazzo. 'Aki' infatti è arrivato al Doria dai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Secondo Il Secolo XIX però nonostante il gradimento del Bologna, Akinsanmiroalmeno fino a giugno. Improbabile quindi che questa operazione si possa concretizzare nel mercato di gennaio, quando Accardi oltretutto dovrà effettuare una vera e propria rivoluzione di mercato e difficilmente si priverà degli elementi più affidabili.