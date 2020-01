Il riscatto anticipato di Duvanha portato un innesto importante di liquidità nelle casse della Sampdoria . Dall'sono arrivati 15 milioni di euro, ossigeno pure per Massimo Ferrero e per il mercato blucerchiato, dal momento che la cifra inizialmente era prevista per giugno. I nerazzurri però hanno acconsentito alle richieste doriane, anche grazie ai buoni rapporti tra Massimo Ferrero e Antonio Percassi.Secondo Il Secolo XIX il patron bergamasco avrebbe fatto unal 'collega' genovese, anche grazie ai buoni rapporti tra le società, decidendo di anticipare i termini dell'accordo. L'aiuto dell'Atalanta alla Samp potrebbe anche aprire in futuro la possibilità di nuovi scenari e ulteriori idee di mercato.