Sampdoria, per l'attacco si parla di Niang. Cerri, Petagna e Raimondo, il punto

Le grandi manovre di mercato dellacoinvolgeranno anche l'attacco, dove in estate erano arrivati due pezzi da novanta come Coda e Tutino. Il rendimento blucerchiato però sino ad ora è stato deficitario e quindi Accardi sta cercando delle pedine con caratteristiche diverse da affidare al mister. La caccia ad esempio è partita per quanto riguarda la prima punta di peso, e i nomi che circolano sono molti, da Petagna a Cerri a Raimondo.Andreaera stato allenato da Semplici alla Spal, con cui aveva fatto molto bene. è ai margini del, potrebbe essere un obiettivo, così come è un obiettivo concreto anche Albertodel. Anche il classe 1996 ha già lavorato sia con Semplici che con Accardi, che l'anno scorso lo aveva portato ad Empoli. E' un'idea anche perché a Como ha poco spazio. L'altro obiettivo per il reparto avanzato è quello del giovane Antonio, l'anno scorso protagonista con la Ternana. Il calciatore classe 2004 di proprietà del Bologna oggi è al, in Serie A, ma non si è ritagliato spazio. Vorrebbe andare a giocare, e questo potrebbe essere un problema: su di lui ci sono parecchie squadre di B, che potrebbero garantirgli la titolarità, a differenza della Samp.

Il nome 'nuovo' che fa Il Secolo XIX è invece quello di Mbaye. L'ex Milan l'anno scorso era stato portato da Accardi ad Empoli, dove aveva segnato anche il gol salvezza. In realtà, l'interessamento per Niang non è una vera e propria novità: era già stato vicino alla Samp in estate, ad agosto sarebbe potuto arrivare in caso di partenza di Borini. L'attaccante era poi rimasto a Genova, e quindi il calciatore senegalese si era accasato alin Marocco. Poco prima di Natale, però, si è svincolato e l'eventuale partenza di Borini e Pedrola potrebbe liberare uno slot per il suo approdo in blucerchiato.