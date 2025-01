Sampdoria, per la porta niente Radu. Spunta un nome nuovo

Maurizio Borsari/AFLO

La rivoluzione di mercato in casacoinvolgerà anche la porta, dove attualmente i blucerchiati hanno quattro elementi: si tratta di Ghidotti, il titolare, poi Silvestri, Vismara e Ravaglia. Silvestri e Vismara però probabilmente lasceranno Genova a gennaio: l'ex Udinese era arrivato su richiesta di Sottil, ma ha un ingaggio pesante per la B ed è stato messo nella lista dei giocatori sacrificabili mentre Vismara è di proprietà dell'Atalanta, vorrebbe giocare e avrebbe richieste. Persino Ravaglia potrebbe salutare i blucerchiati a gennaio.Per questo motivo stanno già circolando i nomi di vari sostituti. Uno ad esempio era quello di Ionut, dell'già accostato alla Samp in estate. La sua candidatura, però, sta perdendo quota: il calciatore alla fine è rimasto in nerazzurro, e vorrebbe giocare. La Samp però non può garantire la titolarità al classe 1997. Difficile quindi il suo approdo a Bogliasco, secondo Il Secolo XIX.

Un altro elemento accostato alla Samp in queste ore è quello di, esperto portiere classe 1988 da quattro stagioni al Pisa. L'estremo difensore brasiliano, con una lunga carriera in Italia tra Verona, Lanciano, Trapani, Udinese e Reggina, ha perso la titolarità a favore di Semper, e sarebbe seguito dai blucerchiati.