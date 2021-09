Meno due a Sampdoria-Napoli, e nuovo allenamento dal Mugnaini per la squadra blucerchiata. In casa genovese, fari puntati sui giocatori indisponibili e su quelli a rischio, a partire da Morten Thorsby. D'Aversa spera di recuperare il norvegese, che oggi si è dedicato ad un lavoro specifico in piscina, insieme a Mohamed Ihattaren. Per Thorsby ci sono buone possibilità di vederlo in campo, magari in staffetta con Askildsen, diversa la questione Ihattaren, con la Samp che non ha fretta e non vuole accelerare i tempi.



Sicuramente indisponibili invece saranno Manolo Gabbiadini e Ronaldo Vieira che, come da report pubblicato sul sito ufficiale, hanno proseguito il loro programma di recupero individuale. Anche Valerio Verre probabilmente non sarà della partita: il trequartista è stato sottoposto a terapie e fisioterapie.