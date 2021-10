Ieri il portiere della Sampdoria Emil Audero si è allenato a parte, in piscina, e la notizia ha ovviamente subito fatto rizzare le antenne ai tifosi blucerchiati. La seduta differenziata, hanno fatto sapere da Bogliasco, era programmata ma in realtà il giocatore ha patito un problema al polpaccio durante il match con la Juventus.



La sua assenza contro i friulani, però, non è scontata. ​Oggi Audero, scrive Il Secolo XIX, proverà a forzare insieme al suo preparatore Lorieri sul campo, e D'Aversa farà il punto con il numero uno blucerchiato dopo i prossimi due allenamenti. In caso fosse costretto ad alzare bandiera bianca, sarebbe la prima partita saltata per infortunio nella sua avventura genovese.