Dopo i tanti, seri problemi fisici accusati in questa stagione, il gioiellino della Sampdoria Mikkel Damsgaard adesso vede la luce in fondo al tunnel. Anzi, per il calciatore danese c'è anche una data per il possibile ritorno a Bogliasco, dal momento che l'artrite reumatoide che lo ha afflitto da ottobre non si è più manifestata.



Il calciatore sta proseguendo il suo programma di recupero e ricostruzione muscolare in Danimarca, le sedute vanno bene e per questo motivo i medici che lo stanno seguendo hanno fissato anche una data sul calendario per il suo rientro al Mugnaini, ossia il 28 marzo, all'inizio della seconda settimana di sosta. Addirittura, il ragazzo classe 2000 potrebbe subito tornare a lavorare in gruppo.



La speranza, scrive Il Secolo XIX, è che dopo una prima fase di ricondizionamento tattico e di intensità Damsgaard possa tornare a disposizione di Giampaolo per le ultime 5 o 6 gare della stagione, centrando così l'obiettivo che si era dato per il recupero.