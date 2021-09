Altro infortunio in casa Sampdoria, dopo quello a Manolo Gabbiadini e i problemi fisici accusati con le rispettive Nazionali da Bartosz Bereszynski e Albin Ekdal. Questa volta si è fermato Nicola Murru, che ha saltato l'amichevole con la Ternana e resta a forte rischio in vista di Sampdoria-Inter.



Il terzino ex Cagliari quasi certamente non sarebbe stato titolare, ma a questo punto l'impiego di Augello sull'out sinistro è praticamente scontato. Murru, scrive La Repubblica, ha accusato un problema inguinale. L'infiammazione viene mantenuta sotto controllo, ma il difensore riposerà precauzionalmente contro i nerazzurri.