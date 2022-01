La Sampdoria perde per infortunio il suo portiere, Emil Audero che aveva sentito un forte dolore all'anca nel momento di un rinvio sul finire del primo tempo e aveva stretto i denti fino all'intervallo. Il portiere si è però dovuto arrendere negli spogliatoi e al rientro in campo alla ripresa D'Aversa lo ha sostituito mandando in campo Falcone.