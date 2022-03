Nel finale della partita con la Juventus, l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo è stato costretto a sostituire il centrocampista blucerchiato Tomas Rincon. Il giocatore ha rimediato infatti un pestone in un contrasto di gioco, ed ha dovuto lasciare il campo.



Le condizioni dell'ex Torino però non sembrano preoccupare lo staff medico doriano. Rincon dovrebbe essere regolarmente a disposizione domani, alla ripresa degli allenamenti, fissata da Giampaolo per il pomeriggio.