Massimo Ferrero è stato piuttosto chiaro da subito: "A gennaio la Sampdoria non venderà nessuno, ci saranno soltanto alcune operazioni minori". E le varie pretendenti al gioiello blucerchiato Joachim Andersen sembrano essersi messe il cuore in pace: l'assalto al centrale danese di proprietà del club doriano però sembra essere soltanto rimandato a giugno, con due squadre pronte a sfidarsi, la Juventus e l'Inter.



Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i nerazzurri sarebbero in vantaggio sui bianconeri nella corsa al calciatore: la richiesta base della Samp è di 30 milioni per un calciatore che era stato pagato 1,5 milioni nell'estate 2017. Andersen dalle prime partite di questo campionato si è imposto come il perno della retroguardia di mister Giampaolo: l'ex Twente non aveva saltato neppure un minuto sino alla sfida proprio contro la Juventus, ammirata dalla televisione perchè squalificato nel match precedente.



La mina vagante per Marotta però sarebbe una società inglese: da tempo il Tottenham ha messo nel mirino il centrale, tanto è vero che spesso al Ferraris si vedono osservatori degli Spurs, arrivati a Genova per monitorare la crescita del difensore. Il duello per Andersen, insomma, è già cominciato: tra Inter e Juventus, con l'incognita Premier, e la Sampdoria gongola. A guadagnare da un'eventuale asta sarà principalmente il club blucerchiato.