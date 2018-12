Uno dei nomi più suggestivi per il mercato della Sampdoria, ma anche uno di quelli che hanno maggiormente diviso il pubblico blucerchiato, è sicuramente Patrik Schick. Nei giorni scorsi si era ipotizzato con grande insistenza un possibile ritorno a Genova dell'attaccante ceco, che non stava trovando molto spazio alla Roma.



Si sarebbe trattato ovviamente di un'operazione da portare a termine in prestito semestrale, ma secondo l'intermediario dell'attaccante Bruno Satin non sarà questo il futuro dell'attaccante. "Schick in prestito alla Sampdoria? No" ha smentito il procuratore a Tele Radio Stereo. "Altre opportunità per Schick sempre in prestito? No, non credo che sia l'intenzione né del giocatore, né del club cederlo".