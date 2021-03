Il centrocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard ha molto mercato. Già da tempo si stanno muovendo parecchie società interessate al gioiellino blucerchiato, acquistato per circa 7 milioni. Sarebbero in particolare due le società particolarmente attente al calciatore, e secondo Tuttosport si tratterebbe del Tottenham in Premier League e della Juventus in Serie A.



Il Doria non ha intenzione di svendere Damsgaard, anzi, aveva fissato una valutazione di 21 milioni (il triplo di quanto pagato al Nordsjaelland) per cederlo. Però stando al quotidiano il club di Corte Lambruschini avrebbe recentemente cambiato idea riguardo alla strategia per Damsgaard. La Samp infatti vorrebbe trattenere ancora un anno il giocatore, per poi venderlo ad un prezzo ancora superiore la prossima estate dopo averlo valorizzato ulteriormente.