La Sampdoria è rientrata da Cagliari con un volo charter, ma non tutti i blucerchiati hanno colto l’occasione del ‘passaggio’. Alcuni, come Claudio Ranieri, Morten Thorsby e Valerio Verre, si sono imbarcati su un aereo diretto a Roma, che si è trasformato in una sorta di terzo tempo di Cagliari-Sampdoria. Sullo stesso volo infatti c’erano anche l’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco, l’attaccante rossoblù Joao Pedro e pure l’arbitro del match Ayroldi, insieme con il fratello.



Ovviamente, Ranieri è stato immediatamente riconosciuto anche perché sullo stesso mezzo viaggiavano anche alcune decine di ragazzi di due squadre di calcio a cinque di Roma, che hanno cominciato a intonare cori nei confronti del mister. “Son ragazzi, avrei fatto anch'io la stessa cosa alla loro età” ha commentato bonariamente a Il Secolo XIX il mister, che all’imbarco si era preso cura anche di Thorsby: “Morten, hanno chiamato le file dalla 20 alla 31, tu che numero hai? Vai, devi imbarcarti, io sono nelle prime file…”. Sull’aereo poi il norvegese non è stato riconosciuto da nessuno, a differenza di Ranieri: “Faccio scambio volentieri con Morten, la mia notorietà con la sua età, dubito lui sarà d'accordo” ha scherzato l’allenatore della Sampdoria.



L’arbitro del match Ayroldi invece è rimasto a distanza. Molto meno ‘timido’ suo fratello, anche lui ex arbitro, che ha raggiunto Ranieri chiedendo un selfie al “suo amico e mito”, ossia il tecnico blucerchiato.