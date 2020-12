In casa Atalanta sono ancora in attesa di districare la complicata situazione che coinvolge il futuro del Papu Gomez, in bilico dopo la presunta lite con Gasperini e la recente frecciata dell'attaccante nerazzurro ("Quando andrò via saprete tutto"). I possibili sviluppi da Bergamo potrebbero interessare però anche la Sampdoria, perché radiomercato racconta un possibile contatto tra le due società, con al centro il nome di Gaston Ramirez.



Il trequartista uruguaiano è in procinto di lasciare la Sampdoria, anche perché il suo contratto è in scadenza e i rapporti tra il procuratore di Ramirez Bentancur e la dirigenza della Samp sembrano ormai ai minimi termini. L'Atalanta, conscia di questa situazione, avrebbe già preso le prime informazioni sull'ex Bologna, che andrebbe a sostituire Gomez in caso la frattura con Gasperini non dovesse ricomporsi.