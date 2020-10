A Genova brilla la stella di Mikkel. Il centrocampista danese, dopo il gol con la Lazio, si è ripetuto sabato scorso a Bergamo, servendo un assist a Quagliarella. Il nuovo gioiellino dellasta convincendo tutti per le sue doti tecniche: “E pensare che una volta non era un grande tiratore.” ha detto a gianlucadimarzio.com Flemming Pedersen, suo allenatore al Nordsjaelland. “Ho sempre grandi aspettative per i miei giocatori. Per Mikkel ancora di più: arrivò nel nostro club a 11 anni, l’ho conosciuto nell’U14 e da lì in poi ha spiccato il volo. E’ un centrocampista molto tecnico, gran dribblatore, bravo nei primi tocchi. Ha i movimenti e la rapidità di gioco di un campione. Un’intelligenza naturale. Entro il 2021 entrerà nel giro della nazionale maggiore”.Il paragone, per Pedersen, è solo con un gigante del calcio danese: “Mi ricordo bene di Michael Laudrup. Nei primi anni '80 era in Superligaen, appena prima di passare alla Lazio e alla Juve:. In campo non si spaventa davanti a nulla. E anche in allenamento sa il fatto suo: è una persona tranquilla, ma con delle idee di calcio che gli piace esternare. Se non è d’accordo con una scelta tecnica, non si fa problemi a dirlo. Qui al Nordsjaelland il confronto è normale. Chissà alla Samp”.“Dopo il gol contro la Lazio ha fatto una chiamata su FaceTime con i suoi vecchi compagni” aggiunge il tecnico. Hanno scherzato, lui ha parlato un po’ del calcio italiano, poi sono intervenuto io per fargli i complimenti.. Ma fino al 2019/20 non aveva mai segnato tantissimi gol: su quel fondamentale era indietro. Così dopo ogni allenamento ha iniziato a fermarsi al campo da solo. E tirava in porta, fino a quando si spegnevano le luci. Lo scorso novembre in campionato, Damsgaard si è sbloccato con una gran conclusione dai 25 metri: lì ha realizzato davvero qual è il suo potenziale. Ora sa anche finalizzare, ma i suoi punti di riferimento rimangono i grandi artisti del pallone. Come Iniesta. Perché Mikkel si diverte giocando a calcio: pochi grilli per la testa, finito di allenarsi è un po’ più estroverso ma fa una vita semplice e orientata allo sport".Pedersen ha ripercorso anche la dinamica del trasferimento alla Samp: “”. Ma il Nordsjaelland si è messo in mezzo? “No. Anzi, eravamo contenti che partisse! Siamo un club veramente speciale: vogliamo che i nostri migliori giocatori lascino la Danimarca. Appena è stato chiaro a tutti che Mikkel era troppo forte per la Superligaen, in questi casi noi spingiamo per sistemarli nei grandi campionati. Kudus all’Ajax, Skov Olsen al Bologna”.Nel frattempo, il Nordsjaelland ha realizzato anche un documentario su di lui: “È stato venduto con sei mesi di anticipo. Quindi il nostro media department ha potuto preparare il terreno, intervistando gli addetti ai lavori e la famiglia.: in quell’ambiente calmo e senza pressioni il papà è stato il suo primo allenatore. I miei consigli? Cercare di affermarsi come titolare nella Sampdoria. Può diventare un giocatore chiave per i blucerchiati e per la Serie A: ora tutto quello che gli serve è adattarsi ai tempi del calcio italiano. E lavorare sul proprio fisico, che è ancora da costruire”.Ma chi sarà il prossimo Damsgaard? “Abbiamo due 18enni molto promettenti: Mohammed Diomande e Kamaldeen Sulemana. Hanno già iniziato benissimo la stagione, andranno lontano e il bello del mio lavoro è aiutarli a emergere.- conclude -”.