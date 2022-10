Ieri a Genova si è diffusa la voce di un possibile arrivo di Massimoper la partita tra lae il Monza. La notizia, ovviamente, ha subito messo in allerta i tifosi che si sono fatti trovare sotto all'hotel dove pensavano potesse soggiornare il Viperetta con eloquenti striscioni. In realtà, l'ex presidente blucerchiato era a, per la partita tra il club abruzzese e il Monterosi.Ferrero ha poi spiegato così la sua presenza all'Adriatico, aggiungendo anche un commento particolare: "Sono molto amico di Sebastiani, se avete visto". Curioso notare come Delle Monache in realtà sia stato acquistato dalla Samp in estate, quando Ferrero in teoria non aveva alcun potere sulla Sampdoria. Per un caso davvero strano, oltretutto, il giocatore è stato ufficializzato il 5 agosto, la stessa data dei famosi auguri apparsi sul sito ufficiale e rivolti al figlio di Ferrero sul sito ufficiale, nonché compleanno di Ferrero stesso. Bizzarro che Ferrero ne parli come di una sua "collaborazione".Il Viperetta ha poi continuato: "Sebastiani è una persona brava, seria e appassionata. Uno dei pochi presidenti che capiscono di calcio. Mi ha invitato e sono venuto volentieri. Ho visto una bella partita, un po' episodica. Dare una mano al Pescara? S