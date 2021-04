Al termine del ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato a Dazn: "Sono molto soddisfatto del primo tempo, dove abbiamo imbrigliato il Sassuolo. Dovevamo essere un po' più giusti nelle ripartenze. Nel secondo tempo abbiamo abbassato i ritmi e ci hanno messo in difficoltà, ma il gol è stato un fatto rocambolesco. Complimenti a loro, ai miei e all'arbitro".



SULL'ARBITRO GARIGLIO - "Complimenti a lui, l'ho detto. Ha avuto personalità e attenzione. I giocatori delle due squadre l'hanno aiutato. L'episodio di Ferrari? Non è calcio di rigore".



SULLA PARTITA - "Con il 4-4-2 ci troviamo molto molto bene, ma serviva più forza nelle gambe. Non l'abbiamo avuta, non è facile andare a pressare chi gioca a 1-2 tocchi".



SUL FUTURO - "Incontro di mercoledì? Si parla, si parla...".



SU CANDREVA - "Grande partita, è stato un po' il nostro regista esterno. Sono molto contento del suo campionato".



SU KEITA - "E' stato molto produttivo in attacco, ha cercato di difendere palloni impossibili, si è impegnato e ha dato una grande mano a centrocampo per non far creare superiorità al Sassuolo".