Nei giorni scorsi, la Sampdoria ha provato a prelevare un nuovo difensore. L'idea era quella di acquistare dalla Juventus Daniele Rugani, ma il club bianconero ha fatto muro e l'affare sembra sfumato. La Vecchia Signora infatti ha deciso di non cedere il giocatore ex Empoli a gennaio, anche a causa delle condizioni non perfette di Bonucci.



Anche dall'entourage del calciatore filtrano voci relative ad una sua permanenza a Torino. Ad oggi, il futuro di Rugani sembra destinato ad essere ancora alla Juve, con reciproca soddisfazione delle parti, nonostante il tentativo Samp, che voleva proporre (e potrebbe tentare ancora in futuro) un prestito secco al club piemontese.