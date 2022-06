Si potrebbe a breve accendere il mercato degli attaccanti in casa Sampdoria. Gran parte delle considerazioni blucerchiate, ovviamente, riguarderanno anche Francesco Caputo, finito nel mirino della Lazio come vice Immobile. L’interesse biancoceleste, adesso, sembra essersi nuovamente risvegliato.



Secondo Il Secolo XIX però c’è anche un giocatore che tornerebbe volentieri a Genova, ed è Gregoire Defrel. La Sampdoria potrebbe provare ad imbastire uno scambio con il Sassuolo, impiegando come pedina proprio Caputo, ovviamente facendo considerazione tecniche diverse.