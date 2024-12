Sampdoria, la probabile formazione: Ricci e Benedetti ancora titolari, davanti Coda-Tutino

Getty Images

Mister Leonardo Semplici, nel post gara della sconfitta rimediata a Roma, ha parlato del modulo da impiegare per la sua: il 3-5-2 dà più certezze all'allenatore toscano, che quindi per la sfida con la Cremonese tornerà al sistema di gioco già visto contro lo Spezia. Anche rispetto al match con i bianconeri ci saranno poche variazioni di titolari.In porta confermato Ghidotti, con il terzetto difensivo composto dain regia, mentrefaranno rispettivamente il braccetto destro e sinistro. Nel reparto le opzioni sono poche: mancano Bereszynski, Romagnoli, Ferrari: "Lì non ho alternative, anzi me le sono create perché Meulensteen giocava centrocampista. Venuti è un adattato, dei titolari ho solo Riccio".

A centrocampo, Ricci partirà ancora una volta regista, al suo fianco in ballottaggio, con i primi due in vantaggio. In attacco, panchina per Pedrola, apparso ancora indietro di condizione a Roma. Oltretutto, Semplici ha rivelato di vederlo esterno nel 4-3-3, anche se in settimana lo ha provato seconda punta. Partirà la solita coppia formata da Tutino e dall'ex di giornataProbabile formazione Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Akinsanmiro, Ricci, Benedetti, Ioannou; Tutino, Coda. All. Semplici.