Sampdoria-Chievo 2-0: perfetto nell'ordinario, lucido e sicuro in uscita. La sua presenza al centro dell'area si fa sentire eccome.: conferma la crescita vista nelle ultime giornate. Gioca una partita ordinata e diligente, si prende anche qualche licenza offensiva.: sin dalle prime battute fa sentire tutto il suo fisico a Stepinski. Nella prima frazione è perfetto, di testa le prende tutte. Nel secondo tempo se possibile fa ancora meglio.: chiude tutti i varchi, non sbaglia mai il tempo dell'intervento e tampona anche i (rari) buchi dei compagni. Ammonito, salterà la Juventus.: spinge e crossa per novanta minuti. Da un suo splendido suggerimento al centro dell'area gialloblù nasce il raddoppio doriano a firma Ramirez.: parte con il freno a mano tirato e sottotono. Meglio nel secondo tempo, ma da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più.(dal 41' s.t.: solito ordine al centro del campo. Non butta via un pallone, ma non vi lasciate ingannare: è anche un bel mastino e quando deve usare la sciabola non si fa pregare.: il motorino polacco non si inceppa mai, presenza costante in supporto alla manovra e in raddoppio per aiutare gli altri blucerchiati. E' il classico giocatore che vedi poco, ma che è fondamentale per tenere in equilibrio una squadra..: prova sempre a verticalizzare la manovra, ma nel primo tempo il Chievo gli sporca tutte le linee di passaggio. Fatica a trovare spazio, Giampaolo lo cambia all'intervallo.(dal 1's.t.: tempo di entrare, e scodella il pallone che Quagliarella trasforma in rete. Passano poco più di dieci minuti, e finalizza nel migliore dei modi l'azione sulla sinistra di Murru. Il suo ingresso in campo cambia la gara).: comincia la gara con il piglio giusto, abbassandosi frequentemente a ricevere palla in modo tale da lasciare spazio alle imbucate di Saponara. E' molto vivace e reattivo, scippa spesso il pallone alla difesa del Chievo grazie ad un pressing forsennato. Gioca una gara molto generosa, il pubblico apprezza l'impegno.(dal 30' s.t.: entra con gran voglia, prova un paio di strappi e alcune accelerazioni): se avete qualche aggettivo, usatelo, io li ho finiti. Nel primo tempo gli arrivano pochissimi palloni giocabili, cinturato com'è da Cesar e Barba. Solo una girata per ricordare che c'è. Appena comincia la seconda frazione, però, ecco la magia: gol alla Quagliarella, di tacco, al volo, una meraviglia da rivedere a non finire per questo calciatore che non smette mai di incantare. Coglie pure una clamorosa traversa con una sassata su punizione.All.: Sampdoria a 29 punti, quinta in classifica e decisamente convincente. Basta questo a sottolineare il gran lavoro del mister. L'attuale versione dei blucerchiati, che aspettano l'avversario senza perdere mai il pallino del gioco, è inedita e molto, molto piacevole da vedere. Oggi per di più con la staffetta Saponara-Ramirez il tecnico indirizza il match. Ha il polso della squadra, è il vero valore aggiunto della formazione doriana.