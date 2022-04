: Amiri lo mette alla prova con un destro insidioso, l’estremo difensore respinge senza farsi ingannare dal rimbalzo. Su alcune uscite tentenna, ma è coraggioso a lanciarsi tra i piedi di Yeboah nella ripresa anticipando la punta rossoblù. Poi, l’apoteosi. E’ l’eroe di questo derby, e di mezza città. Rigore parato al 94’ sotto alla Nord che manda in Paradiso la Samp, meglio di così…: tiene il campo, soffre come tutta la Samp ma regge l'assalto sacrificandosi all'infinito.: a metà primo tempo rischia tanto con un retropassaggio su Audero da far gelare il sangue. Si riprende alla grande, annulla Destro e spazza via ogni cosa che transita dalle sue parti.fa una gran partita, il voto sarebbe stato più alto senza quel tremendo brivido finale. L'errore pesa sul giudizio, ma la prestazione è stata di assoluto livello.: mette un pallone splendido per l’inserimento d Sabiri, per l’ 1-0 dei padroni di casa. Pressa, spinge e si trova alla grande sulla sinistra con il marocchino.qualche errore, ma pure buoni traversoni, cross tagliati e insidiosi che mettono in apprensione la retroguardia ospite. Ci mette anche l’esperienza, fondamentale in gare del genere. Nel complesso prestazione ampiamente da sufficienza.(dal 38’ s.t.).: non una partita eccezionale del numero 5 doriano. Qualche buona gestione del pallone, ma anche tanti tocchi sbagliati. Porta a casa la sufficienza, ma da uno con le sue qualità ci si aspetta sempre qualcosa di più.(dal 22’ s.t.: dà sostanza in un momento complesso).: gara di livello altissimo. Recupera un’infinità di palloni, è quasi sempre nel posto giusto al momento giusto. Raddoppia, pressa, aiuta i compagni e organizza la manovra.: oggi per lunghi tratti di gara si rivede il vecchio Thorsby. Si sdoppia, martella tutti i giocatori rossoblù e ha polmoni per due.: già dalle prime battute è uno dei più vivaci in casa Samp. Splendido il tempo dell’inserimento che brucia Badelj, avvia l’azione con un gran cambio gioco e la finalizza come meglio non potrebbe. Ha sulla testa anche la palla del raddoppio, ma trova un ottimo Sirigu sulla sua strada. Prende falli, serve assist: insomma, fa un partitone.(dal 42’ s.t.sempre cinturato da almeno due difensori rossoblù, fatica tremendamente a ritagliarsi uno spazio. Perde il pallone da cui nasce il rigore, ma fa novanta minuti di sacrificio e grinta.All.queste sono le sue partite, il derby è sempre stato il giardino di casa per l'allenatore di Bellinzona. Aveva chiesto una partita 'agraria', la Samp lo è stata a sentire. Incarta il Genoa con un centrocampo a cinque, il momento chiave della stagione potrebbe essere la paratona di Audero.