Una trattativa che sembrava ben avviata, e sta invece vivendo una fase di stallo, è quella che avrebbe dovuto portare Mario Lemina dal Nizza alla Sampdoria. Il club blucerchiato aveva deciso di puntare sull'ex Juventus, mettendo sul piatto 5 milioni di euro per un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore invece pareva aver accettato la destinazione genovese, ma ora ci avrebbe ripensato.



Secondo Tuttosport Lemina avrebbe chiesto ancora un po' di tempo per riflettere sul futuro. Il gabonese classe 1993 non sarebbe pienamente convinto della Samp, e ciò avrebbe rallentato la trattativa. Inoltre, il Nizza dovrebbe ancora esprimersi in merito all'offerta, bloccando di fatto anche ulteriori possibili sviluppi, almeno per il momento.